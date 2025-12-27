Zelensky rejeita concessões de território em acordo de paz

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (27) que o país tem “linhas vermelhas” nas negociações para uma solução do conflito e acrescentou que não pretende reconhecer legalmente nada “sob nenhuma condição”. A reportagem é da agência Sputnik.

“Há linhas vermelhas para a Ucrânia e para o povo ucraniano… Todas essas questões são muito sensíveis — tratam de territórios e da ZNPP [Usina Nuclear de Zaporizhzhya]. Vocês conhecem minha posição: não reconheceremos legalmente nada sob nenhuma condição”, disse Zelensky a jornalistas.

Em 25 de dezembro, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao comentar o discurso de Natal de Zelensky, questionou se o líder ucraniano é capaz de tomar decisões adequadas em direção a uma solução política e diplomática para o conflito na Ucrânia.

Desde meados de novembro, os Estados Unidos vêm promovendo um novo plano de paz para a Ucrânia. Em 2 de dezembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu no Kremlin o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A visita dos representantes norte-americanos à Rússia esteve relacionada às discussões sobre o plano de paz dos EUA para a Ucrânia. O Kremlin afirmou que a Rússia permanece aberta a negociações e comprometida com as discussões de Anchorage.

No último fim de semana, o diretor-presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev — que também é representante especial do presidente russo para investimentos e cooperação econômica com países estrangeiros — realizou negociações em Miami com Witkoff e Kushner. O dirigente russo descreveu as conversas como construtivas.

A ZNPP está localizada na margem esquerda do rio Dniepre, próximo à cidade de Energodar (Enerhodar). Trata-se da maior usina nuclear da Europa em número de unidades e capacidade instalada. Em outubro de 2022, a usina passou ao controle da Rússia e, desde então, tem sido alvo recorrente de ataques ucranianos.

As conversas previstas para este domingo (28), na Flórida, de Zelensky com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se concentrar em garantias de segurança e controle territorial.