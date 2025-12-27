Exército russo ataca fábricas de drones da Ucrânia

247 - As Forças Armadas da Rússia informaram neste sábado (27) que realizaram ataques contra instalações ligadas à produção de drones na Ucrânia, como parte das ações da operação militar especial. Segundo o comunicado oficial, a ofensiva teve como alvo estruturas estratégicas para o esforço militar ucraniano.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia e publicadas pela Sputnik Brasil, que detalhou que os ataques também atingiram a infraestrutura de energia e o setor militar-industrial da Ucrânia. De acordo com o relato, foram empregados mísseis hipersônicos do tipo Kinzhal durante a operação.

Ainda segundo o balanço apresentado, os sistemas de defesa antiaérea russos derrubaram, apenas no último dia, 78 drones ucranianos de asa fixa. O ministério afirma que a ação buscou reduzir a capacidade operacional das forças adversárias em diferentes regiões do país.

O comunicado também trouxe dados sobre as operações conduzidas por agrupamentos militares russos em várias frentes. O grupo Tsentr (Centro) teria eliminado mais de 440 soldados ucranianos, além de destruir um veículo blindado, dois carros e duas peças de artilharia de campanha. Já o agrupamento Sever (Norte) teria causado perdas de até 180 efetivos, 14 veículos e três peças de artilharia.

Na região de atuação do agrupamento Yug (Sul), o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças ucranianas perderam até 115 militares, quatro veículos blindados, nove carros e duas peças de artilharia de campanha. No setor oeste, sob responsabilidade do agrupamento Zapad (Oeste), as perdas relatadas incluem até 200 combatentes, quatro veículos blindados e 11 carros.

O agrupamento Vostok (Leste), segundo o informe oficial, eliminou mais de 220 militares ucranianos, além de um tanque, nove veículos blindados, cinco carros e quatro peças de artilharia. Já na área do agrupamento Dniepre, teriam sido neutralizados até 55 soldados, três carros e duas peças de artilharia de campanha.

No balanço geral desde o início da operação militar especial, em 2022, o Exército russo afirma ter destruído mais de 105 mil veículos aéreos não tripulados, 640 sistemas de mísseis antiaéreos, 26.747 tanques e outros veículos blindados de combate, além de milhares de peças de artilharia, lançadores múltiplos de foguetes e veículos militares especiais, segundo os dados oficiais divulgados.