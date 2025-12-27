Zelensky diz que submeterá plano de paz a referendo se negociações falharem

247 - O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, afirmou que poderá submeter a um referendo nacional o plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso Kiev não consiga obter condições mais favoráveis nas negociações sobre o conflito no leste do país. A possibilidade foi mencionada no contexto das conversas que Zelensky pretende manter com o líder americano, informa a TASS..

Reportagem do portal Axios relatou detalhes de uma entrevista telefônica concedida por Zelensky. Segundo o site, o presidente ucraniano busca inicialmente alcançar um entendimento preliminar com Donald Trump para encerrar o conflito, mas reconhece que, se não houver avanços suficientes, a decisão poderá ser levada diretamente à população.

De acordo com o Axios, Zelensky deixou claro que está disposto a consultar os eleitores ucranianos caso as tratativas não resultem em uma posição considerada “firme” sobre a questão territorial, especialmente em relação à região de Donbass. O portal destacou que, embora o governo de Kiev avalie que houve progressos relevantes, a proposta americana ainda envolve concessões territoriais classificadas como dolorosas para a Ucrânia no leste do país.