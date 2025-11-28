Líder do Irã diz que Netanyahu é a "pessoa mais odiada do mundo"

247 - O líder iraniano Aiatolá Ali Khamenei declarou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tornou-se a figura mais rejeitada internacionalmente em razão das ações militares conduzidas por Israel na região. As declarações foram feitas durante um discurso à população iraniana.Khamenei afirmou que a reputação de Netanyahu se deteriorou de forma acentuada, destaca reportagem do canal Hispan TV.

“Hoje, a pessoa mais odiada no mundo é o chefe do gabinete sionista [Benjamin Netanyahu]; hoje, a pessoa mais odiada no mundo é ele, e a organização e o grupo governante mais odiados do mundo é o regime sionista”, declarou o líder iraniano, atribuindo essa rejeição às operações militares na Palestina e em países vizinhos.

Ele também argumentou que essa impopularidade atingiu os Estados Unidos, devido ao apoio contínuo de Washington às ações israelenses. “Os Estados Unidos, nesse sentido, estão do lado deles”, afirmou. Para Khamenei, a participação norte-americana em conflitos externos tem provocado isolamento global. “Embora alguns presidentes agora bajulem os EUA, isso está se tornando cada vez mais impopular entre as nações”, disse.O líder iraniano citou consequências graves de intervenções norte-americanas em outras regiões do planeta. “Onde quer que tenha havido intervenção, houve guerra, genocídio, destruição e deslocamento; esses são os resultados da intervenção dos EUA”, declarou, apontando para episódios recentes no Oriente Médio.