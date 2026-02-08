Lula celebra “vitória da democracia” em Portugal e destaca avanço no acordo UE-Mercosul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais para parabenizar António José Seguro, eleito presidente de Portugal, após uma votação que classificou como expressiva. Lula ressaltou que o processo eleitoral ocorreu de forma pacífica e afirmou que o resultado simboliza “a vitória da democracia” em um contexto internacional que considera decisivo para a Europa e para o mundo.

A mensagem foi publicada no perfil oficial do presidente na plataforma X (antigo Twitter). No texto, Lula também destacou que a eleição consolida o apoio de Portugal ao acordo entre Mercosul e União Europeia, tratado que vem sendo debatido há anos e considerado estratégico para a integração econômica entre os blocos.

Na publicação, o presidente brasileiro escreveu: “Parabéns a António José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo (8). Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo.”

Lula também vinculou o resultado eleitoral ao posicionamento português no cenário internacional, mencionando diretamente o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. “E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia”, afirmou.

Segundo o presidente, o Brasil pretende manter cooperação estreita tanto com Seguro quanto com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, reforçando a agenda diplomática entre os dois países. “O Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro Luís Montenegro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável”, escreveu Lula.