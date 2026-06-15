Lula se reúne com presidente da Suíça

247 - O presidente Lula (PT) se reuniu nesta segunda-feira (15) com o presidente da Suíça, Guy Parmelin, após viajar para Évian-les-Bains, na França, por ocasião da reunião do G7.

Lula foi recebido por Parmelin em Genebra ao chegar para o encontro do G7. Na conversa, os dois destacaram a comemoração de 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Suíça e os 18 anos de parceria estratégica entre os dois países.

Ao chegar para o G7, que acontece em Évian-les-Bains, na França, fui recebido em Genebra pelo presidente da Suíça, Guy Parmelin. Destacamos a comemoração de 200 anos de relações diplomáticas e 18 anos de parceria estratégica entre os dois países.



A Suíça é uma das principais… pic.twitter.com/DLGhfGkgTw June 15, 2026

O presidente afirmou que a Suíça é uma das principais origens de investimento direto no Brasil. Ao tratar do comércio bilateral, Lula disse que os dois governos se comprometeram a trabalhar pela diversificação da pauta de exportações.

Ainda de acordo com a postagem, Lula e Parmelin concordaram que o Acordo Mercosul-EFTA representa uma oportunidade para ampliar o comércio bilateral em um cenário internacional marcado pelo avanço do protecionismo e do unilateralismo.

Na agenda bilateral, os presidentes também decidiram expandir a cooperação em áreas como inteligência artificial, transição energética, minerais críticos, biotecnologia, saúde e defesa, entre outras.

Lula informou ainda que Parmelin cumprimentou o Brasil pela realização da COP30, em Belém, e ressaltou os avanços apresentados pelo país no combate ao desmatamento.