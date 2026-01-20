Macron defende aproximação do G7 com Brics e G20 em discurso em Davos

247 - Durante participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta terça-feira (20), o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a próxima cúpula do G7 terá como eixo central o fortalecimento da cooperação com o BRICS e o G20. Segundo ele, o cenário internacional exige a construção de pontes entre economias desenvolvidas e países em desenvolvimento, como forma de evitar uma fragmentação global que, em sua avaliação, não traria benefícios. As informações são da Sputnik.

Em seu discurso, Macron explicou que a articulação entre os blocos é vista como estratégica para enfrentar desafios comuns e reduzir tensões internacionais. “O objetivo desta cúpula do G7 [grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido] será construir uma rede de cooperação e pontes entre o G7 e os grupos de países em desenvolvimento: o BRICS e o G20, porque a fragmentação do mundo seria inútil”, declarou o presidente francês.

Ao abordar o contexto geopolítico, Macron fez críticas diretas às recentes investidas de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em relação à Groenlândia. Para o líder francês, esse tipo de postura não contribui para a estabilidade internacional. “Não é momento para imperialismos e colonialismos”, afirmou, ao reforçar que ameaças a aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não fazem sentido no atual cenário de tensões globais.

O presidente da França também ressaltou o papel da Europa diante das disputas internacionais. Segundo ele, o continente precisa agir de forma mais assertiva para conter avanços considerados agressivos, destacando que a União Europeia, apesar de seu ritmo mais lento, oferece previsibilidade, respeito ao Estado de Direito e capacidade de garantir estabilidade em períodos de incerteza.

Em outro trecho do discurso, Macron fez um apelo por mais investimentos chineses na Europa. O presidente defendeu o fortalecimento das relações econômicas e a ampliação de parcerias estratégicas, avaliando que o aprofundamento desses laços é fundamental em meio à crescente disputa global por influência política e econômica.

A presença de Macron em Davos também chamou atenção por um detalhe fora da agenda política: o uso de óculos escuros durante o evento. O presidente já havia esclarecido anteriormente que utiliza o acessório por conta de uma “condição ocular completamente inofensiva”. Dias antes do fórum, ao falar às Forças Armadas francesas, ele chegou a pedir desculpas pela aparência do olho, buscando afastar especulações sobre seu estado de saúde.