247 - O secretário de Estado dos EUA afirmou nesta terça-feira (5), que o "Projeto Liberdade" atende a pedidos globais de socorro e visa encerrar o "incêndio econômico" provocado pelo bloqueio iraniano.

Em declarações que reforçam a postura da administração Trump no Oriente Médio, Rubio disse que os Estados Unidos são a única nação com capacidade militar e logística para restaurar a navegação no Estreito de Ormuz. Segundo Rubio, Washington está agindo não apenas por interesses próprios, mas em resposta a um coro crescente de pedidos de ajuda vindos de diversos países.

Um Chamado Global

De acordo com Rubio, os EUA receberam inúmeras solicitações, tanto públicas quanto privadas, de governos cujas frotas comerciais estão retidas no Golfo Pérsico devido ao bloqueio iraniano.

"O presidente Trump deu um passo à frente e respondeu aos pedidos de ajuda", declarou Rubio. "Estamos fazendo isso não apenas porque nos foi pedido, mas porque somos os únicos que realmente podem fazê-lo."

O Secretário descreveu o "Projeto Liberdade" como o mecanismo essencial para extrair os navios mercantes e suas tripulações — estima-se que cerca de 20.000 marinheiros estejam presos na região — de uma situação que ele classificou como um "ato de desespero" de Teerã.

O Fim do "Incêndio Econômico"

Para Rubio, o bloqueio imposto pelo Irã é uma forma de "terrorismo econômico" ou, em suas palavras, um "incêndio criminoso" destinado a desestabilizar os mercados globais de energia e forçar concessões políticas.

Por outro lado, o "Projeto Liberdade" é visto pelo Departamento de Estado como o primeiro passo para normalizar o fluxo de 20% do petróleo mundial.

Rubio enfatizou que a missão visa mostrar que o controle iraniano sobre o estreito é "uma ilusão" que os EUA estão prontos para desmascarar através do uso coordenado de sua frota naval.

Desafio à Comunidade Internacional

As falas de Rubio também servem como um lembrete do atual isolamento dos EUA em relação a seus aliados tradicionais na região. Enquanto o Secretário de Estado exalta a capacidade única americana, países como França e Reino Unido têm hesitado em se juntar à missão militar sem um acordo diplomático mais sólido com o Irã.

O Secretário, no entanto, minimizou as hesitações aliadas, reiterando que a liderança de Washington é o único caminho viável para evitar que a economia global seja mantida como refém. "O 'Projeto Liberdade' trará este ato de incêndio econômico ao fim", concluiu, reforçando a confiança na superioridade tecnológica e militar posicionada atualmente sob a "cúpula de segurança" no estreito.