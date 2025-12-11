Maria Corina Machado chega a Oslo horas depois da cerimônia de premiação

247 - Maria Corina Machado desembarcou em Oslo na manhã desta quinta-feira (11), horas depois de ter sido anunciada como vencedora do Prêmio Nobel da Paz em uma cerimônia realizada na sua ausência, informa a Reuters.

Machado deixou secretamente a Venezuela. Aos 58 anos, a engenheira venezuelana apareceu no centro de Oslo e celebrou um reencontro com seus filhos, que vivem no exterior.

Da varanda do Grand Hotel, tradicional hospedagem dos agraciados com o Nobel, ela acenou para as pessoas que agitavam bandeiras da Venezuela e entoavam o hino nacional. Depois, desceu à rua para interagir diretamente com o público.

Antes da chegada de Machado, sua filha, Ana Corina Sosa Machado, havia recebido o prêmio em seu nome e lido um discurso preparado pela mãe.



Segundo a Reuters, Machado deixou a Venezuela de barco na terça-feira (9) rumo a Curaçao, de onde embarcou em um avião particular para a Noruega. A operação foi organizada por sua equipe de segurança. A Casa Branca, chefiada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não comentou de imediato a informação divulgada primeiro pelo Wall Street Journal. Machado afirmou que pretende voltar ao país.