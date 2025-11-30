Massacre mata crianças nos Estados Unidos

247 – Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas após um ataque a tiros durante uma reunião familiar na cidade de Stockton, no norte da Califórnia, na noite de sábado.

A informação foi divulgada pela Reuters, com base em comunicados da polícia local e de autoridades da cidade. O episódio ocorreu durante uma festa de aniversário infantil, segundo confirmou o vice-prefeito de Stockton, Jason Lee.

Em postagem no Facebook, Lee afirmou estar acompanhando pessoalmente as apurações e cobrou respostas das autoridades. “Estou em contato com a equipe e com autoridades de segurança pública para entender exatamente o que aconteceu, e seguirei pressionando por respostas”, declarou o vice-prefeito.

O ataque ocorreu pouco antes das 18h, no horário local, próximo ao quarteirão 1900 da Lucile Avenue. Em nota publicada no X (antigo Twitter), o Departamento do Xerife do Condado de San Joaquin relatou a dimensão da tragédia. “Podemos confirmar neste momento que aproximadamente 14 pessoas foram atingidas por disparos, e quatro vítimas foram confirmadas como mortas”, afirmou o órgão.

As autoridades ressaltaram que as investigações ainda estão em estágio inicial. “Esta é uma investigação muito ativa e em andamento, e as informações permanecem limitadas. Indicações preliminares sugerem que pode ter sido um ataque direcionado, e os investigadores estão explorando todas as possibilidades”, acrescentou o comunicado.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre o atirador ou a motivação do crime. Nenhuma prisão foi anunciada.