Mauro Vieira conversa com chanceler dos Emirados Árabes sobre conflito no Oriente Médio

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para discutir a situação no Oriente Médio e seus desdobramentos. A ligação ocorreu a pedido do representante emiradense e abordou, entre outros pontos, o fechamento do espaço aéreo na região, medida que afeta diretamente turistas brasileiros e passageiros que permanecem nos aeroportos de Dubai e Abu Dhabi.

Os dois ministros também trataram do impacto da instabilidade regional sobre deslocamentos internacionais e da necessidade de acompanhamento da situação por parte das autoridades diplomáticas.

Além do cenário de segurança, Vieira e Abdullah bin Zayed discutiram o seguimento da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Abu Dhabi, realizada na semana passada. O encontro presidencial integrou uma agenda mais ampla de compromissos internacionais, com foco em comércio, investimentos e cooperação estratégica.

Em Abu Dhabi, Lula reuniu-se com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sua Alteza xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em encontro realizado na terça-feira (24), no Aeroporto Internacional da capital. Após a reunião, o presidente brasileiro relatou o teor das conversas em suas redes sociais: "Examinamos o aprofundamento da parceria estratégica entre nossos dois países. Em particular, a cooperação nas áreas de comércio e investimentos. Reiteramos nosso interesse em concluir com rapidez as negociações do Acordo MERCOSUL - EAU para o estabelecimento de uma Parceria Econômica Abrangente".

A negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos foi um dos pontos centrais do diálogo entre os chanceleres. O governo brasileiro busca acelerar as tratativas para estabelecer uma parceria econômica abrangente, ampliando o intercâmbio comercial e fortalecendo a presença do Brasil em setores considerados estratégicos.

A visita presidencial ao Oriente Médio foi precedida por compromissos na Ásia. O roteiro começou na Índia, onde Lula participou da Cúpula de Inteligência Artificial a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. Em seguida, o presidente e a primeira-dama, Janja, estiveram na Coreia do Sul, antes de seguirem para os Emirados Árabes Unidos.