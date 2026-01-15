Métodos desleais dos EUA indicam declínio competitivo, diz Lavrov

247 – Os métodos usados pelos Estados Unidos no cenário global refletem uma deterioração de sua posição competitiva, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira (14), segundo relato publicado pela RT Brasil.

“Quando um país tão poderoso como os Estados Unidos emprega métodos tão desleais, métodos de concorrência desleal, isso apenas comprova o declínio constante de sua posição competitiva”, declarou o chanceler.

A fala foi acompanhada de críticas ao que Lavrov classificou como uso indiscriminado de sanções com alcance extraterritorial, instrumento que, na avaliação de Moscou, vem sendo empregado como forma de pressão e influência sobre outros atores do sistema internacional.

“Isso não pode continuar por muito tempo. Levará a uma crise ainda mais grave nas relações econômicas e políticas internacionais”, acrescentou.

Apesar do tom crítico, Lavrov disse que a Rússia mantém abertura para continuar conversando com Washington. Segundo ele, Moscou estaria disposta a sustentar um diálogo que trate de regras mais básicas para a atuação internacional.

“Falamos abertamente sobre isso, discutindo abertamente a necessidade de estabelecer alguma ordem básica nos métodos utilizados no cenário internacional”, concluiu Lavrov.