Ministros da Agência Internacional de Energia confirmam início de processo de adesão do Brasil

247 - Os ministros dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) confirmaram, em quinta-feira (19), por unanimidade, a decisão de iniciar o processo formal de adesão do Brasil à agência, dando início a uma etapa que pode levar o país ao status de membro pleno da organização.

A informação foi divulgada em comunicado oficial da própria AIE, após reunião realizada em Paris, e marca uma mudança relevante no relacionamento institucional entre o Brasil e a agência, da qual o país participa desde 2017.

O pedido formal brasileiro para abertura do processo ocorreu após o envio de uma carta, em setembro de 2025, assinada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A adesão plena é vista como uma estratégia para ampliar a presença do Brasil nas decisões internacionais sobre energia, além de aproximar o país das práticas e compromissos defendidos pela AIE em áreas como descarbonização, segurança energética e desenvolvimento tecnológico.

Segundo a agência, a decisão representa um marco no engajamento brasileiro com a governança energética global e também reforça a relação da AIE com a América Latina e o Caribe. O Brasil, apontado como a maior economia da região, é considerado peça central nesse processo.

Em declaração divulgada pela AIE, Alexandre Silveira afirmou: “O Brasil acolhe com grande satisfação os progressos alcançados em seu processo de adesão à Agência Internacional de Energia”. Ele acrescentou: “Estamos prontos para contribuir com nossa experiência e, ao mesmo tempo, fortalecer ainda mais a política energética brasileira para garantir energia segura e acessível para nossa população. Estamos prontos para trabalhar lado a lado com a Agência na construção de sistemas energéticos mais seguros, resilientes e inclusivos.”

O diretor executivo da AIE, Fatih Birol, também comentou o avanço do processo. “A decisão dos Ministros de iniciar o processo de adesão do Brasil é uma prova do aprofundamento da parceria entre o Brasil e a AIE”, declarou.

Com a formalização do início do processo, o Brasil deverá trabalhar em conjunto com o Secretariado da AIE e os governos membros para atender aos critérios exigidos para adesão plena. Entre os compromissos previstos estão obrigações relacionadas à manutenção de estoques de petróleo, adoção de medidas de resposta a emergências e o envio regular de relatórios e dados energéticos, conforme as estruturas de governança da agência.

O anúncio ocorreu durante um encontro internacional de líderes do setor energético em Paris, que reuniu autoridades governamentais de um número recorde de 54 países, sendo cerca de 40 deles representados em nível ministerial, em um evento de dois dias voltado a debates estratégicos sobre energia e transição energética no cenário global.