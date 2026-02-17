Índia e França elevam grau de relação diplomática, com foco em defesa, energia limpa e inovação

247 – Índia e França anunciaram uma nova etapa de aproximação política e estratégica após conversas bilaterais entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente Emmanuel Macron, realizadas em Mumbai. Em publicações na rede X, Modi afirmou que os dois países elevaram a relação a uma “Parceria Estratégica Global Especial”, com ênfase em cooperação industrial, defesa, energia limpa, espaço e tecnologias emergentes.

A informação foi divulgada pela agência ANI, que também destacou iniciativas apresentadas como marcos da agenda bilateral, como a inauguração de uma linha final de montagem de helicópteros na Índia, a criação de centros conjuntos voltados a inteligência artificial na saúde e ciência digital, além de medidas econômicas destinadas a ampliar investimentos e trocas empresariais.

“Parceria para estabilidade e progresso globais”

Ao relatar o encontro com Macron, Modi caracterizou a aliança como uma plataforma com ambição internacional, vinculando a agenda bilateral a um discurso de estabilidade no cenário global.

"Realizei conversas amplas com o presidente Macron em Mumbai. A reunião de hoje assume importância porque elevamos a relação Índia-França a uma Parceria Estratégica Global Especial. A nossa é uma parceria para a estabilidade e o progresso globais. Discutimos cooperação em indústria, defesa, energia limpa, espaço e tecnologias emergentes. Nossos países também construirão redes fortes entre StartUps e MSMEs, facilitarão intercâmbios de estudantes e pesquisadores e estabelecerão novos centros conjuntos de inovação" escreveu.

A formulação indica uma tentativa de posicionar a cooperação Índia-França como eixo de longo prazo, amparado tanto em projetos industriais quanto em ecossistemas de pesquisa e desenvolvimento, com participação de empresas e instituições acadêmicas.

Linha final de montagem do H125 e indústria de defesa

Outro ponto destacado por Modi foi a inauguração de uma linha de montagem de helicópteros na Índia, que ele apresentou como sinal de profundidade do vínculo bilateral e como exemplo de produção conjunta com potencial exportador.

"A inauguração de uma linha de montagem de helicópteros na Índia mostra o quanto a amizade Índia-França é profundamente enraizada. Temos orgulho de que Índia e França irão fabricar conjuntamente na Índia o único helicóptero do mundo capaz de voar às alturas do Monte Everest e exportá-lo globalmente. Claramente, a parceria Índia-França não conhece limites. Ela pode alcançar dos oceanos profundos às montanhas mais altas" afirmou, em outra publicação.

De acordo com a declaração conjunta mencionada pela ANI, Modi e Macron inauguraram conjuntamente a H125 Final Assembly Line, descrita como a primeira instalação privada desse tipo na Índia. O projeto reunirá, segundo o texto, a TATA Advanced Systems e a Airbus, com o objetivo de atender o mercado indiano e exportar para terceiros países.

No campo de defesa, a ANI também registrou que Modi demonstrou apreço pelo interesse francês no sistema indiano Pinaka MBRL, indicando que a cooperação militar permanece como componente relevante da relação estratégica.

Energia limpa, espaço e tecnologias emergentes no centro da agenda

As publicações de Modi apontaram que energia limpa e tecnologias emergentes foram tratadas como áreas centrais da nova fase bilateral, sugerindo uma convergência em temas estratégicos que ultrapassam a dimensão comercial e se conectam a cadeias produtivas de alta complexidade.

Dentro dessa lógica, o primeiro-ministro celebrou projetos voltados à ciência e à inovação, citando, entre as iniciativas anunciadas, centros conjuntos para aplicações tecnológicas e formação profissional.

"O lançamento do Centro Indo-Francês de IA em Saúde, do Centro Indo-Francês de Ciência e Tecnologia Digital e de um Centro Nacional de Excelência para Capacitação em Aeronáutica são exemplos de uma cooperação Índia-França voltada para o futuro" escreveu.

Acordos econômicos e impulso com Europa

Modi também relacionou o momento bilateral a um pano de fundo mais amplo de relações entre Índia e Europa, afirmando que 2026 seria um “ponto de virada” e que um acordo comercial com a União Europeia teria impacto adicional na aproximação com a França.

"2026 é um ponto de virada nas relações entre a Índia e a Europa. O acordo de livre comércio com a União Europeia trará um impulso sem precedentes às relações Índia-França também. Hoje, também assinamos um acordo para evitar a dupla tributação, impulsionando o investimento entre nosso povo e nossas empresas" declarou.

A menção à dupla tributação sugere uma tentativa de reduzir barreiras para investimentos e ampliar a integração de empresas, especialmente em setores nos quais inovação, produção industrial e financiamento caminham juntos.

“Ano da inovação” e vitrine para startups

Ao tratar de cooperação tecnológica e de base produtiva, Modi anunciou que 2026 será celebrado como o “Ano da Inovação” na relação entre os dois países, ressaltando uma estratégia de aproximação também voltada a vínculos sociais e intercâmbios.

"Estamos felizes em marcar 2026 como o Ano da Inovação Índia-França. Estamos transformando nossa parceria em uma parceria dos povos" escreveu.

Antes disso, no India-France Innovation Forum, Modi detalhou expectativas para o aprofundamento das relações industriais e para a exibição internacional do ecossistema indiano de startups, com uma agenda prevista para a França.

"Este é um ano muito especial para as relações Índia-França. Intercâmbios entre povos vão se aprofundar, e parcerias entre indústrias vão se expandir. Em junho de 2026, sob India Innovates 2026 na França, vamos apresentar ao mundo as melhores startups de tecnologia da Índia, que estão criando soluções para desafios globais como saúde, clima e segurança" afirmou.

Ele também convidou líderes do setor produtivo a participar da Atal Innovation Mission, definida por ele como "a maior missão de inovação de base do mundo".

Viagem de Macron e agenda em Nova Déli

A ANI informou que Macron realiza sua quarta visita à Índia e, após a etapa em Mumbai, seguirá para Nova Déli para participar do AI Summit, no Bharat Mandapam. Modi também deixou Mumbai ao fim da agenda na cidade, encerrando a etapa bilateral descrita como central para o reposicionamento da parceria entre os dois países.

A elevação do status diplomático, combinada a anúncios industriais e tecnológicos, indica uma tentativa de dar densidade prática a uma relação estratégica que, segundo Modi, pretende conectar interesses nacionais a uma agenda internacional de “estabilidade” e “progresso”, ao mesmo tempo em que amplia a presença de inovação, energia limpa e defesa no núcleo do entendimento bilateral.