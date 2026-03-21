Míssil iraniano atinge Dimona, no sul de Israel, segundo serviços de emergência

247 - Um míssil balístico iraniano atingiu um prédio na cidade de Dimona, no sul de Israel, na noite de sábado (21). O ataque provocou incêndio e deixou várias pessoas feridas, conforme relataram os Serviços de Incêndio e Resgate, segundo a CNN Brasil. O município abriga instalações associadas ao programa nuclear israelense. A emissora estatal do Irã IRIB TV afirmou que o alvo do ataque eram essas instalações nucleares e que a ação ocorreu como resposta a uma ofensiva anterior de Israel contra a estrutura de Natanz, no país persa.

De acordo com um porta-voz da corporação, o míssil destruiu um edifício de um andar na cidade. Equipes de emergência atuaram em diferentes pontos após o impacto. Imagens divulgadas nas redes sociais pelos serviços de resgate mostram o momento em que o projétil desce em direção à área urbana, seguido por uma explosão de grande intensidade.

Sirenes de alerta foram acionadas diversas vezes ao longo da noite em Dimona. O serviço de emergência United Hatzalah informou que atendeu "várias vítimas em múltiplas cenas", a maioria com ferimentos leves. Já o Magen David Adom relatou cerca de 20 pessoas atendidas, incluindo um menino de 10 anos com ferimentos moderados causados por estilhaços.