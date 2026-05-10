Modi pede medidas de contenção para proteger reservas cambiais da Índia

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu neste domingo (10) que a população adote medidas para reduzir o consumo de combustível e preservar as reservas cambiais do país diante da alta global dos preços da energia. Entre as medidas defendidas pelo premiê estão a ampliação do trabalho remoto, a realização de reuniões online, a redução de viagens internacionais não essenciais e limites ao consumo de produtos importados. As informações são da agência Reuters.

Segundo Modi, o retorno de práticas adotadas durante a pandemia de Covid-19 pode ajudar a reduzir o uso de combustíveis. "Na situação atual, devemos dar grande ênfase à economia de divisas", afirmou. O primeiro-ministro também incentivou o uso de transporte público, como o metrô, além da prática de caronas compartilhadas para diminuir o consumo de combustíveis.

A Índia é o terceiro maior importador e consumidor de petróleo do mundo. No fim do mês passado, o país informou que não havia proposta para elevar os preços da gasolina e do diesel, apesar da disparada global nos preços da energia. Modi ainda pediu que a população evitasse a compra de ouro, tradicionalmente associado a casamentos no país, e reduzisse viagens ao exterior por pelo menos um ano para conter a saída de divisas.

O premiê indiano também defendeu a redução do consumo de óleo de cozinha pelas famílias, classificando a medida como saudável e patriótica. No setor agrícola, Modi pediu aos produtores rurais que diminuam em até metade o uso de fertilizantes.