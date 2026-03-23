Morre Lionel Jospin, ex-premiê francês e líder da esquerda

247 - O ex-primeiro-ministro da França Lionel Jospin morreu neste domingo (22), aos 88 anos, conforme informado por sua família. Um dos principais nomes da esquerda francesa nas últimas décadas, ele governou o país entre 1997 e 2002 e teve papel decisivo na consolidação de políticas sociais e na reorganização do campo progressista no país.

Jospin também exerceu liderança dentro do Partido Socialista, atuando como primeiro-secretário em dois períodos — de 1981 a 1988 e de 1995 a 1997 — e disputou a presidência da República em 1995 e 2002, sem obter sucesso eleitoral.

Trajetória e influência na esquerda francesa

Reconhecido como uma figura agregadora, Jospin foi responsável por estruturar o conceito de “esquerda plural”, reunindo em seus governos representantes socialistas, ecologistas e comunistas. Essa estratégia permitiu a formação de uma ampla coalizão política em um momento de reorganização ideológica na França.

Seu período à frente do governo coincidiu com um cenário econômico favorável, o que viabilizou a implementação de medidas de forte impacto social. Entre as principais iniciativas, destacam-se a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, a criação da cobertura médica universal e a regulamentação de uniões civis por meio de contratos legais para casais.

Derrota eleitoral e afastamento da política

Apesar do protagonismo político, a trajetória de Jospin sofreu um revés significativo nas eleições presidenciais de 2002. Na ocasião, ele não conseguiu avançar ao segundo turno, que acabou sendo disputado entre o conservador Jacques Chirac e o candidato de extrema direita Jean-Marie Le Pen.

O resultado refletiu um cenário de fragmentação da esquerda, além de uma campanha considerada frustrada. Após essa derrota, Jospin decidiu se afastar da vida política e permaneceu por anos distante do debate público.

Retorno institucional e atuação posterior

Mesmo após o período de afastamento, o ex-premiê voltou a exercer funções públicas durante o governo do socialista François Hollande (2012-2017). Nesse contexto, presidiu uma comissão voltada à moralização da vida política e, em 2014, passou a integrar o Conselho Constitucional da França.

Homenagens destacam legado político

A morte de Jospin provocou manifestações de lideranças políticas francesas. O atual primeiro-secretário do Partido Socialista, Olivier Faure, afirmou ver no ex-premiê “um modelo de retidão”, alguém “inspirador” que “conduziu a esquerda plural ao poder”. Ele acrescentou ainda que Jospin “permitiu que uma geração governasse e que outra geração – a minha – se formasse”, lamentando o “grande vazio” deixado por sua morte.

Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa e que integrou o governo de Jospin entre 2000 e 2002, também prestou homenagem, descrevendo-o como “um modelo de exigência e de trabalho” e destacando sua atuação como “presença intelectual em um universo que parecia à deriva”.