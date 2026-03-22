Irã demonstra capacidade de atingir alvos a 4.000 km e coloca Europa em estado de alerta

247 - O Irã demonstrou ao mundo uma capacidade militar que surpreendeu analistas e governos ocidentais. Conforme publicado pelo Portal G1, o país asiático lançou dois mísseis balísticos contra a base militar da ilha Diego Garcia, no Oceano Índico, na noite da última sexta-feira (20), atingindo com precisão um alvo situado a aproximadamente 4.000 quilômetros de seu território. A iniciativa ocorre no contexto do conflito aberto com os Estados Unidos, que ataca o Irã desde 28 de fevereiro.

A agência de notícias iraniana Mehr destacou a dimensão estratégica da ação. Segundo a agência, o ataque à base foi "um passo significativo que demonstra que o alcance dos mísseis do Irã vai além do que o inimigo imaginava anteriormente."

A base de Diego Garcia, situada entre a África e a Indonésia, é operada conjuntamente por Estados Unidos e Reino Unido, o que confere ao episódio uma dimensão diplomática que vai além do campo de batalha.

Europa dentro do raio de alcance

A demonstração de força iraniana acendeu um sinal de alerta imediato nos governos europeus. Se o raio de 4.000 quilômetros a partir do território iraniano for considerado como parâmetro, uma série de capitais e grandes cidades do continente europeu estaria dentro do alcance operacional dos mísseis iranianos. Londres fica a exatamente 4.000 km; Paris, a 3.800 km; Oslo, a 3.600 km; Copenhague e Estocolmo, a 3.200 km cada; Berlim e Roma, a 3.000 km; Viena, a 2.800 km; Budapeste, a 2.500 km; e Atenas, a cerca de 2.000 km de distância.

O mapa resultante reposiciona o Irã como uma potência militar de alcance intercontinental, capaz de projetar força muito além do Oriente Médio — região onde o país já demonstrava influência consolidada por meio de seus aliados e de sua própria estrutura de forças armadas.

O contexto do conflito

O ataque a Diego Garcia não ocorreu no vácuo. Desde 28 de fevereiro, o Irã está sob ofensiva militar dos Estados Unidos, iniciada pelo atual presidente norte-americano Donald Trump sob a alegação de que Teerã desenvolvia armamento nuclear. A acusação foi contestada pela Organização das Nações Unidas, que afirmou não dispor de evidências que a sustentassem. O governo iraniano negou as pretensões atribuídas a ele e passou a responder militarmente, escalonando suas ações de forma progressiva.

O ataque à base compartilhada entre Washington e Londres representa o movimento de maior alcance geográfico realizado pelo Irã desde o início do conflito, e sinaliza que o país está disposto a ampliar o perímetro de suas respostas militares conforme a pressão sobre seu território aumenta.