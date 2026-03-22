Socialista Emmanuel Grégoire vence eleição e será prefeito de Paris, apontam projeções

247 - O socialista Emmanuel Grégoire foi eleito prefeito de Paris após vencer o segundo turno das eleições municipais com 53,1% dos votos, de acordo com as primeiras estimativas. Na disputa pela prefeitura da capital, ele superou a ex-ministra da Cultura Rachida Dati, que obteve 40,8%, enquanto Sophia Chikirou registrou 8,2%. A votação ocorreu neste domingo (22), no âmbito das eleições municipais realizadas em diversas cidades francesas.As informações são da RFI.

A taxa de comparecimento ficou em torno de 57% no segundo turno, segundo estimativas de institutos de pesquisa, patamar semelhante ao registrado na primeira rodada. O índice é inferior ao observado em 2014, quando atingiu 62,1%, desconsiderando o pleito de 2020, impactado pela pandemia.

Mais de 17 milhões de eleitores estavam aptos a votar em cerca de 1.580 municípios. Nas demais cidades, os resultados foram definidos já no primeiro turno, realizado no dia 15 de março.

Vitória e programa de governo

Natural de Lilas, na região metropolitana da capital, Grégoire tem 48 anos e formação na Universidade de Ciências Políticas de Bordeaux. Ele sucederá Anne Hidalgo, que ocupava o cargo desde 2013. Após a confirmação da vitória, o socialista afirmou: "Esta noite não é uma vitória de uma Paris contra outra. Amanhã, nosso compromisso será o de unir a cidade".

O programa de governo de Grégoire inclui ampliação da oferta de moradias populares, expansão de políticas para ciclistas e pedestres, oferta de merenda escolar gratuita para menores de 18 anos e aumento das áreas verdes. As propostas dão continuidade a iniciativas adotadas pela gestão anterior, que implantou 500 km de ciclovias e registrou redução de 44% da poluição relacionada ao tráfego.

Em Marselha, Benoît Payan foi reeleito com 54,6% dos votos, mantendo a prefeitura sob controle da esquerda. Já em Lyon, o prefeito ecologista Grégory Doucet garantiu novo mandato com ampla vantagem sobre o candidato de direita Jean-Michel Aulas.