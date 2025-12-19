Mortes no Serviço de Imigração dos EUA atingem maior nível em 20 anos

Por Ted Hesson e Susan Heavey

WASHINGTON, 19 Dez (Reuters) - Quatro imigrantes morreram sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA na última semana, de acordo com a agência, e as mortes em 2025 atingiram o maior número em duas décadas.

Os quatro detentos, do Haiti, Nicarágua, Eritreia e Bulgária, morreram entre 12 e 15 de dezembro, segundo os informes do ICE. Embora os incidentes permaneçam sob investigação, o ICE disse que dois ocorreram após emergências médicas e dois foram considerados resultado de causas naturais.

O presidente Donald Trump, um republicano, tem pressionado pela deportação em massa de imigrantes que estão ilegalmente nos EUA. Para aumentar as remoções, seu governo elevou as detenções do ICE a níveis recordes, com cerca de 66.000 pessoas detidas no final de novembro.

Pelo menos 30 pessoas morreram na detenção do ICE este ano, de acordo com informes da agência. O total para 2025 -- que ainda tem 12 dias restantes -- é o nível mais alto desde 2004, de acordo com as estatísticas do ICE.

"O ICE continua comprometido em garantir que todos os que estão sob sua custódia vivam em ambientes seguros, protegidos e humanos", disse a agência em um comunicado anunciando uma das últimas mortes.

Na quinta-feira, os democratas criticaram as mortes na detenção, culpando o governo Trump.

"O ICE tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, algo que eles estão claramente desconsiderando", disse a deputada Pramila Jayapal, cujo distrito inclui a maior parte de Seattle. "Isso é mais do que horrível."

Na quarta-feira, um juiz federal disse que o governo Trump não poderia impedir que membros do Congresso fizessem visitas sem aviso prévio aos centros de detenção de imigrantes. Os parlamentares democratas haviam entrado com uma ação sobre a falta de acesso, dizendo que as visitas eram protegidas pela lei dos EUA e necessárias para a supervisão.

Na sequência da determinação do juiz, o deputado Dan Goldman, um democrata, visitou nesta sexta-feira um centro de detenção do ICE na cidade de Nova York.