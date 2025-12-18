Trump faz discurso festivo sem citar ameaça de guerra contra a Venezuela

247 - Em um pronunciamento noturno transmitido da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um balanço de seu primeiro ano de governo, exaltou realizações de sua administração e voltou a responsabilizar o governo anterior pelo aumento do custo de vida. O discurso ocorreu em meio à preparação do Partido Republicano para eleições de meio de mandato consideradas difíceis no próximo ano e diante de índices baixos de aprovação popular na área econômica.

Segundo reportagem da Reuters, surpreendentemente, o pronunciamento dedicou pouco espaço à política externa, que dominou grande parte do primeiro ano de seu mandato. O presidente fez apenas uma breve menção à guerra em Gaza, sem citar o conflito na Ucrânia ou as tensões envolvendo a Venezuela.

A fala teve menos de 20 minutos e foi marcada por um ritmo acelerado e tom defensivo.

“Há onze meses, herdei uma bagunça, e estou consertando-a”, afirmou Trump, ao atribuir a seu antecessor democrata, Joe Biden, a responsabilidade pela alta dos preços ao consumidor. Apesar de reconhecer que os valores seguem elevados, o presidente sustentou que o país estaria “preparado” para um novo ciclo de crescimento econômico.

Ao longo do discurso, Trump apresentou poucas iniciativas concretas para enfrentar o custo de vida. Em vez disso, concentrou críticas em temas recorrentes de sua retórica política, como imigração ilegal, criminalidade violenta e direitos de pessoas transgênero, além de atacar antigos acordos comerciais e o que classificou como um sistema corrupto.

Entre os anúncios feitos, o presidente destacou o envio de um chamado “dividendo militar” no valor de US$ 1.776 para cerca de 1,45 milhão de militares norte-americanos já na próxima semana. Trump também declarou apoio a uma proposta republicana que prevê transferências diretas de recursos à população para compensar gastos com seguro de saúde, em substituição aos subsídios oferecidos pelo Affordable Care Act, iniciativa que ainda não reúne apoio suficiente no Congresso.

“Quero que o dinheiro vá diretamente para as pessoas, para que vocês possam comprar seus próprios planos de saúde”, disse Trump. Segundo ele, “os únicos perdedores serão as seguradoras”.

Na área econômica, Trump insistiu que sua política de tarifas e cortes de impostos estaria gerando resultados. Ele afirmou ter atraído US$ 18 trilhões em investimentos e declarou: “Um ano atrás, nosso país estava morto... agora somos o país mais quente em qualquer lugar do mundo”. O presidente também prometeu uma rápida queda dos preços, dizendo: “Estou reduzindo esses preços altos e reduzindo-os muito rapidamente”.

Mesmo assim, dados recentes indicam um cenário mais ambíguo. Embora a inflação tenha atingido uma mínima de quatro anos em abril, os índices voltaram a subir nos meses seguintes. Informações oficiais apontam recuperação moderada do crescimento econômico após retração no início do ano, mas também mostram desaceleração na criação de empregos, aumento do desemprego ao maior nível em quatro anos e manutenção de preços elevados para os consumidores.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na terça-feira revelou que apenas 33% dos adultos nos Estados Unidos aprovam a forma como Trump conduz a economia. Após o discurso, líderes democratas reagiram com críticas. O senador Mark Warner, da Virgínia, classificou a fala como “uma triste tentativa de distração”, enquanto o governador da Califórnia, Gavin Newsom, possível candidato presidencial em 2028, ironizou ao publicar repetidamente a palavra “Eu”, em referência ao presidente.

O discurso ocorreu às vésperas da divulgação de novos dados de inflação pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho e em um momento sensível para os republicanos, que buscam manter o controle da Câmara e do Senado nas eleições de novembro do próximo ano, enquanto democratas intensificam críticas sobre o custo de vida e a política de saúde adotada pelo governo.