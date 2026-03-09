MSC suspende exportações no Golfo Pérsico devido ao conflito no Oriente Médio

247 - A gigante global de transporte marítimo MSC anunciou nesta segunda-feira (9) que suspendeu formalmente determinados embarques de exportação no Golfo Pérsico devido à guerra no Oriente Médio, segundo comunicado da própria empresa. A decisão atinge cargas já em terra e a bordo, e todos os carregamentos afetados serão descarregados.

Segundo a AFP, o anúncio da maior companhia de transporte de contêineres do mundo ocorre em meio à escalada do conflito entre Irã e países vizinhos do Golfo, iniciado pelas agressões dos Estados Unidos e Israel, que elevou os preços do petróleo nesta segunda-feira. Teerã, sob a liderança de um novo líder supremo, lançou uma série de mísseis e sinalizou que o estratégico Estreito de Ormuz provavelmente permanecerá fechado.

Em nota aos clientes, a MSC informou que, devido à situação excepcional de segurança, é necessário declarar o "Fim da Viagem" para certos embarques de exportação provenientes de portos do Golfo. "Toda a carga afetada será descarregada e disponibilizada aos interessados no porto designado. A partir desse momento, a custódia, o risco e a responsabilidade pela carga serão transferidos para os respectivos proprietários", detalhou a empresa.

Estreito de Ormuz no centro da crise

O Estreito de Ormuz é a única passagem marítima do Golfo em direção ao Oceano Índico, por onde circula quase um quarto do petróleo transportado por via marítima no mundo, além de volumes significativos de carga comercial. A MSC afirmou que a suspensão não caracteriza quebra de contrato e reflete apenas a "natureza excepcional das circunstâncias atuais".

Após a descarga, clientes que desejarem continuar o transporte de suas mercadorias poderão fazê-lo por meio de novo contrato, segundo a MSC, que ainda comunicou a aplicação de uma sobretaxa de US$ 800 por contêiner para cobrir custos operacionais e logísticos. A empresa se comprometeu a ajudar clientes a organizar rotas alternativas.

As agressões de Estados Unidos e Israel ao Irã começaram em 28 de fevereiro. Desde então, o país persa lançou, em resposta, mísseis e drones contra alvos em diversos estados do Golfo. Em 1º de março, a MSC informou que instruiu seus navios na região a buscarem locais seguros e que suspendeu todas as reservas de carga com destino ao Oriente Médio em todo o mundo. Em 3 de março, comunicou que todas as remessas destinadas ao Golfo estavam sendo desviadas para portos seguros para descarga.