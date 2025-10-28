Na Rússia, Putin e chanceler da Coreia do Norte fortalecem laços de segurança

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, discutiram nesta terça-feira (28) alguns planos para fortalecer ainda mais a cooperação entre os dois países, durante uma reunião no Kremlin, informou nesta terça-feira o porta-voz Dmitry Peskov.

“A reunião abordou todas as questões relacionadas aos planos para o desenvolvimento e o fortalecimento contínuo de nossa amizade, parceria e aliança com a República Popular Democrática da Coreia”, declarou Peskov a jornalistas.

Ele acrescentou que o Kremlin “ainda não tem nada a informar” sobre uma possível visita do líder norte-coreano, Kim Jong Un, à Rússia.

A chanceler afirmou que a Coreia do Norte não hesitará em fortalecer suas capacidades de defesa e está pronta para responder a quaisquer ameaças que surjam em toda a Eurásia.

“A Coreia do Norte não pensará duas vezes antes de ampliar seu potencial de defesa. Estamos preparados para desenvolver e responder a quaisquer ameaças que pairem sobre o continente euroasiático”, disse Choe durante a sessão plenária da Conferência Internacional de Segurança da Eurásia, realizada em Minsk.

De acordo com a ministra, Pyongyang continua comprometida com a manutenção da paz na Península Coreana e no mundo, ao mesmo tempo em que busca promover uma ordem internacional justa e multipolar (Sputnik).