"Não seremos neutros diante das agressões dos EUA e Israel ao Irã", afirma liderança Houthi

247 - O líder do movimento Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, afirmou nesta terça-feira (21) que o grupo não ficará neutro diante de eventuais ataques contra o Irã. "Nossa posição é clara e pública, e não seremos neutros diante da agressão conjunta dos EUA e de Israel contra a República Islâmica do Irã", declarou. As informações são da RT Brasil.

O líder também afirmou que o grupo já está em confronto direto com Israel e os EUA. De acordo com ele, caso as hostilidades sejam retomadas, haverá resposta proporcional por parte do movimento iemenita, com retorno às ações militares.

Escalada e cessar-fogo

Al-Houthi demonstrou preocupação com a situação atual do cessar-fogo ao afirmar que o acordo está próximo do fim. "A probabilidade de uma escalada das tensões é muito alta", declarou, ao mencionar o risco de agravamento do conflito.

Ainda segundo o líder, mesmo que a trégua seja mantida temporariamente, novos confrontos tendem a ocorrer. Ele afirmou que a pausa atual representa apenas uma interrupção momentânea de um conflito ainda em andamento, indicando que novas rodadas de enfrentamento são consideradas inevitáveis.