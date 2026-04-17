TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Navios militares não estão autorizados a atravessar o Estreito de Ormuz, informa autoridade iraniana

      Navegação pela rota estratégica é autorizada apenas para embarcações comerciais, conforme anúncio do ministro das Relações Exteriores do Irã

      Vista aérea da costa iraniana e do porto de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz (Foto: REUTERS/Stringer)

      247 - O Irã informou que embarcações militares não estão autorizadas a atravessar o Estreito de Ormuz. Navios comerciais continuam podendo utilizar a rota marítima, mas a passagem depende de autorização da Guarda Revolucionária Islâmica, responsável pelo controle do tráfego na região. A declaração foi feita por um alto oficial militar à televisão estatal iraniana nesta sexta-feira (17), segundo a CNN Brasil.

      A medida ocorre após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ter anunciado, também nesta sexta-feira (17), que a navegação comercial pelo Estreito de Ormuz está liberada durante o restante do cessar-fogo em vigor no Líbano. A rota é responsável pelo escoamento de cerca de um quinto do petróleo e gás consumidos globalmente. O anúncio está relacionado à trégua iniciada na quinta-feira (16), após acordo envolvendo as partes no conflito.

      O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o cessar-fogo e informou que convidou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para negociações na Casa Branca. Essa possível reunião representaria um encontro direto entre líderes dos dois países, algo que não ocorre há décadas.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias