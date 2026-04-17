Navios militares não estão autorizados a atravessar o Estreito de Ormuz, informa autoridade iraniana

247 - O Irã informou que embarcações militares não estão autorizadas a atravessar o Estreito de Ormuz. Navios comerciais continuam podendo utilizar a rota marítima, mas a passagem depende de autorização da Guarda Revolucionária Islâmica, responsável pelo controle do tráfego na região. A declaração foi feita por um alto oficial militar à televisão estatal iraniana nesta sexta-feira (17), segundo a CNN Brasil.

A medida ocorre após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ter anunciado, também nesta sexta-feira (17), que a navegação comercial pelo Estreito de Ormuz está liberada durante o restante do cessar-fogo em vigor no Líbano. A rota é responsável pelo escoamento de cerca de um quinto do petróleo e gás consumidos globalmente. O anúncio está relacionado à trégua iniciada na quinta-feira (16), após acordo envolvendo as partes no conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o cessar-fogo e informou que convidou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para negociações na Casa Branca. Essa possível reunião representaria um encontro direto entre líderes dos dois países, algo que não ocorre há décadas.