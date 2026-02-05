Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia prosseguem hoje em Abu Dhabi

247 - Autoridades da Ucrânia e da Rússia iniciaram nesta quinta-feira (5), o segundo dia de negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. As conversas buscam caminhos para encerrar a guerra que já se estende por quatro anos, em meio a um cenário marcado por novos confrontos e alertas humanitários.

O chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, afirmou em mensagem publicada no Telegram que “o segundo dia de negociações em Abu Dhabi começou”. Segundo ele, os trabalhos seguem “nos mesmos formatos do primeiro dia: consultas trilaterais, trabalho em grupos e posterior sincronização de posições”, conforme relatado originalmente por veículos estrangeiros que acompanham o processo diplomático.

Ainda na quarta-feira, Umerov havia classificado o primeiro dia de encontros como “substancial” e “produtivo”, em publicação na rede X, indicando a retomada das discussões nesta quinta. Apesar do esforço diplomático, o conflito continua produzindo impactos severos no terreno.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que cerca de 55 mil soldados ucranianos morreram em combate desde o início da guerra contra a Rússia. Ele acrescentou que um “grande número de pessoas” segue oficialmente desaparecido.

No leste do país, ao menos sete pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após ataques russos à cidade de Druzhkivka, na região de Donetsk. O governador regional, Vadym Filashkin, informou no Telegram que as forças russas utilizaram munições de fragmentação contra um mercado local e lançaram duas bombas aéreas sobre a área.

Em Moscou, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas assumiram o controle das localidades de Staroukrainka e Stepanivka, também no leste da Ucrânia, ampliando a pressão militar em meio às negociações diplomáticas.

O setor energético ucraniano enfrenta um quadro cada vez mais delicado. O ministro da Energia da Ucrânia, Denys Shmyhal, alertou que apagões programados podem se intensificar nos próximos dias, diante da possibilidade de novos ataques russos às redes de energia e aquecimento. Ele descreveu a situação atual como “muito difícil”.

No plano internacional, embaixadores da União Europeia aprovaram os detalhes de um empréstimo de 90 bilhões de euros, cerca de US$ 106 bilhões, destinado à Ucrânia. A iniciativa, acordada por líderes europeus em dezembro, tem como objetivo cobrir a maior parte das necessidades financeiras de Kiev nos anos de 2026 e 2027.