Abu Dhabi sediará nova rodada de negociações sobre guerra na Ucrânia

247 - Uma nova rodada de negociações sobre a tentativa de reconciliação na Ucrânia está programada para ocorrer em Abu Dhabi, a partir desta quarta-feira (4), com previsão de encerramento na quinta. A conversa será realizada em formato trilateral, com a participação de representantes da Rússia, dos Estados Unidos e da Ucrânia, mantendo o mesmo modelo adotado no encontro anterior.

De acordo com a agência russa TASS, o formato das negociações “continua em vigor”, indicando a manutenção da estrutura estabelecida na primeira rodada de consultas diplomáticas.

O contexto das conversas é marcado por uma escalada recente das tensões no conflito. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou anteriormente que a equipe de negociação de seu país ajustaria a abordagem adotada após ataques russos contra a infraestrutura energética da Ucrânia, sem, no entanto, detalhar quais mudanças seriam implementadas. Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia informou que realizou ataques de grande escala contra instalações do setor de defesa ucraniano e infraestruturas de energia usadas para fins militares, classificando a ação como uma resposta a ataques ucranianos contra alvos civis em território russo.

No que diz respeito às delegações, o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que a composição do grupo de segurança da Rússia permanecerá a mesma da primeira rodada. Na ocasião, a equipe foi chefiada por Igor Kostyukov, diretor da Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior russo. Do lado ucraniano, o grupo de trabalho é liderado por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a delegação dos Estados Unidos será representada por Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos Estados Unidos para missões de paz. A Casa Branca também confirmou a participação do empresário norte-americano Jared Kushner no processo.

Ao comentar o clima da primeira rodada de negociações, Igor Kostyukov afirmou que os representantes ucranianos estavam “de mau humor”, enquanto a equipe russa se encontrava “animada”. Ele destacou ainda que os negociadores se comunicaram em russo e que o ambiente foi construtivo. Já Dmitry Peskov adotou um tom mais cauteloso ao avaliar o andamento das conversas, classificando-as como “muito difíceis”. Segundo ele, “discutir alguns aspectos publicamente enquanto as negociações ainda estão em andamento significa prejudicar o processo”.

O local exato das novas negociações em Abu Dhabi não foi oficialmente divulgado. As movimentações das delegações, assim como os detalhes organizacionais e logísticos, estão sendo mantidos sob sigilo. A TASS apurou que a primeira rodada ocorreu na residência Qasr Al Shatie, um complexo fechado ao público, não identificado em mapas e tradicionalmente utilizado para encontros diplomáticos de alto nível.

A residência está situada nas proximidades do Aeroporto Executivo Al Bateen, um terminal internacional voltado para jatos executivos que recebe voos privados e oficiais não regulares. O trajeto entre o palácio e o aeroporto leva cerca de 15 minutos de carro, o que facilita deslocamentos discretos e rápidos das delegações envolvidas no processo diplomático.