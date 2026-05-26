Netanyahu diz que Israel atacou novo chefe armado do Hamas

Reuters - Israel afirmou nesta terça-feira que atacou o novo chefe do braço armado do Hamas, que teria sido nomeado apenas alguns dias antes, após os israelenses matarem seu antecessor, enquanto aumentam a pressão militar em Gaza e expandem as operações terrestres no Líbano.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em um comunicado que o Exército atingiu Mohammad Odeh, que ele descreveu como o novo chefe do braço armado do Hamas em Gaza.

Netanyahu não forneceu detalhes e não informou se Israel acredita que ele foi morto.

Segundo o premiê israelense, Odeh chefiou a divisão de inteligência do Hamas na época do ataque transfronteiriço a Israel em 7 de outubro de 2023 e foi nomeado há cerca de uma semana para substituir Izz al-Din al-Haddad, principal comandante armado do grupo morto por Israel em 15 de maio.

Fontes próximas ao Hamas não confirmaram a nomeação de Odeh como novo chefe militar, mas concordaram que ele era visto como o possível sucessor de Haddad, como chefe da inteligência militar do grupo e possivelmente o último membro vivo do conselho de liderança superior do braço armado.

Horas antes do ataque, Israel anunciou que havia ampliado as operações terrestres no Líbano. Israel está intensificando suas atividades militares em diversas frentes.

Autoridades de saúde de Gaza disseram que duas pessoas, incluindo uma mulher, foram mortas e mais de 20 ficaram feridas em ataque israelense que destruiu o andar superior de um prédio de apartamentos no bairro de Rimal, na Cidade de Gaza. Equipes de resgate ainda estavam no local procurando por mais possíveis vítimas.

Não houve comentário imediato do Hamas.

(Reportagem de Rami Ayyub, em Jerusalém, e Nidal al-Mughrabi, no Cairo)