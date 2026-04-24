Netanyahu revela câncer na próstata

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, revelou nesta sexta-feira (24) que passou por um tratamento para retirar um tumor maligno na próstata, identificado em estágio inicial durante exames de rotina. Segundo o próprio líder israelense, a condição foi tratada sem sinais de disseminação, e ele continuou exercendo suas funções durante o processo. As informações foram divulgadas pelo próprio Netanyahu em uma publicação nas redes sociais.

Na declaração, Netanyahu explicou que o problema foi descoberto após um acompanhamento médico periódico. “Há um ano e meio, passei por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma próstata aumentada (benigna) e, desde então, sigo em acompanhamento médico de rotina. No último acompanhamento, foi identificado um pequeno ponto, com menos de um centímetro, na próstata. Exames mostraram que se trata de um estágio muito inicial de um tumor maligno, sem qualquer disseminação ou metástase”, afirmou.

De acordo com o primeiro-ministro, a divulgação da condição de saúde foi adiada por decisão estratégica em meio ao contexto geopolítico. “Pedi que a divulgação fosse adiada em dois meses, para que não ocorresse no auge da guerra, a fim de não permitir que o regime de terror no Irã disseminasse mais propaganda falsa contra Israel”, escreveu.

Netanyahu também destacou que o tratamento foi eficaz e sem complicações. “Tive um pequeno problema médico na próstata, que foi completamente tratado”, disse. Ele acrescentou que o procedimento não comprometeu sua rotina de trabalho. “Passei por um tratamento direcionado que eliminou o problema sem deixar vestígios. Compareci a alguns tratamentos curtos, li um livro e continuei trabalhando. A mancha desapareceu completamente”, completou.

Segundo o gabinete do premiê, ele já havia passado por uma cirurgia relacionada à próstata em 2024, quando foi diagnosticado com uma infecção urinária causada por um aumento benigno do órgão. À época, o procedimento também foi considerado bem-sucedido.

Netanyahu tem 76 anos, e, conforme relatado por ele, os médicos consideraram o quadro comum para pessoas de sua faixa etária, com opções de acompanhamento ou intervenção direta, sendo escolhida a segunda alternativa para eliminar o tumor.