Nobel da Paz: comitê aponta espionagem digital em vazamento de premiação de Maria Corina Machado

247 - A revelação antecipada do nome da vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 pode ter sido resultado de espionagem digital, informou o Comitê Nobel Norueguês nesta sexta-feira (30). O episódio ocorreu antes do anúncio oficial do prêmio em Oslo e levantou suspeitas após uma movimentação atípica no mercado de apostas em favor de Maria Corina Machado. As informações são da agência Reuters.

O secretário permanente do comitê responsável pela concessão do Nobel afirmou que não foi possível identificar com precisão como ocorreu a violação nem quem estaria por trás do vazamento. Ainda assim, o comitê considera o ambiente digital como a principal hipótese para a antecipação indevida da informação.

"Não conseguimos determinar exatamente o que aconteceu nem quem esteve por trás da violação, mas acreditamos que o ambiente digital ainda é o principal suspeito", afirmou o dirigente.

Apostas milionárias levantam suspeitas sobre vazamento

As suspeitas ganharam força após apostas em favor da líder de extrema-direita venezuelana Maria Corina Machado dispararem no dia 10 de outubro, poucas horas antes do anúncio oficial do Nobel da Paz de 2025. Uma aposta inicial envolvendo o nome de Machado rapidamente cresceu até atingir cerca de US$ 2,2 milhões, à medida que outros apostadores passaram a seguir a mesma indicação.

O nome de Maria Corina Machado não havia sido mencionado previamente por especialistas nem por veículos de comunicação como possível vencedora do prêmio, o que reforçou as dúvidas sobre a origem da informação.

Investigação apura possibilidade de vazamento interno ou espionagem

Diante do episódio, uma das três agências de inteligência da Noruega participou da investigação para apurar se houve vazamento interno no Comitê Nobel ou se a antecipação resultou de espionagem digital, seja por ação de um agente criminoso ou de um Estado. Até o momento, porém, não há confirmação sobre quem teria sido responsável pelo vazamento nem sobre a forma como ele ocorreu.

Embora tenha havido movimentação financeira expressiva em apostas, não está claro se o objetivo do vazamento era obter lucro ou comprometer a credibilidade do Prêmio Nobel da Paz. Os esforços do instituto agora estão voltados à adoção de medidas para impedir novas violações no futuro.