Sem citar Corina, Fundação Nobel se manifesta após entrega de medalha a Trump



247 - A Fundação Nobel emitiu neste domingo (18) um comunicado reforçando que os Prêmios Nobel não podem ser transferidos nem repassados, nem mesmo de forma simbólica, em resposta ao gesto da líder da extrema direita venezuelana, María Corina Machado, que entregou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a medalha do Prêmio Nobel da Paz que recebeu em 2025. A posição foi divulgada pela própria fundação em suas redes oficiais.

Machado, vencedora do Nobel da Paz em 2025, afirmou ter apresentado a Trump sua medalha durante um encontro na Casa Branca, na última quinta-feira (15), em um gesto de reconhecimento pelos ataques estadunidenses na Venezuela, incluindo o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. Corina afirmou ter feito o gesto “em reconhecimento pelo compromisso único com a liberdade do nosso povo”.

Statement from the Nobel Foundation



One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD — The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026





Regras do testamento de Alfred Nobel

Em sua declaração, a Fundação Nobel ressaltou que uma de suas missões é preservar a dignidade dos prêmios e zelar pelo cumprimento do testamento de Alfred Nobel, que estabelece que os prêmios devem ser concedidos àqueles que “tenham conferido o maior benefício à humanidade”. O texto também especifica quais instituições têm o direito de conceder cada prêmio, sem possibilidade de delegação ou redistribuição.

Reações e esclarecimentos institucionais

O episódio ocorreu após uma sequência de interpretações e contradições sobre o gesto de Machado. Embora ela tenha declarado que entregou a medalha a Trump, o Instituto Nobel da Noruega e o Comitê Nobel já havia afirmado repetidamente que os prêmios são intransferíveis e que somente o laureado registrado detém a honra oficial, independentemente de quem fique com a medalha física.

A entrega da medalha a Trump foi amplamente noticiada e provocou debate internacional, com relatos de que o presidente dos Estados Unidos teria expressado que considerou o gesto uma honra e postado, nas redes sociais, que Machado o teria presenteado “pelo trabalho que realizei”.