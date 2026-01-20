Novos acidentes de trem na Espanha deixam um morto e ao menos 20 feridos

247 - Dois acidentes ferroviários ocorridos na noite de terça-feira (20) na Catalunha, no nordeste da Espanha, resultaram na morte de um maquinista e deixaram ao menos 20 pessoas feridas. Os episódios se somam a uma tragédia registrada no domingo (18), quando um trem de alta velocidade descarrilou e colidiu com outra composição que seguia em sentido contrário no sul do país, provocando pelo menos 39 mortos. As informações são da agência estatal chinesa Xinhua.

Muro de contenção desaba e atinge composição

O primeiro descarrilamento ocorreu na linha suburbana R4, nas proximidades do município de Gelida, na província de Barcelona. Um muro de contenção ao lado da via férrea desabou repentinamente no momento em que o trem passava, provocando o descarrilamento da composição e danos diretos à cabine do maquinista, que não resistiu aos ferimentos.

O prefeito de Gelida, Lluís Valls, afirmou à imprensa local que quatro dos feridos estão em estado muito grave, seis sofreram ferimentos graves e os demais tiveram lesões leves. "Dentro da tragédia, se o acidente tivesse ocorrido um quilômetro mais perto de Barcelona, as consequências teriam sido piores", declarou, acrescentando que choveu de forma contínua ao longo do dia.

Proximidade de estação movimentada agrava risco

Gelida está localizada a cerca de 35 a 40 quilômetros do centro de Barcelona. A estação Barcelona Sants, principal terminal ferroviário da cidade, é a segunda mais movimentada da Espanha, atrás apenas da estação de Madri Atocha, com centenas de milhares de passageiros por dia.

Veículos de comunicação regionais relataram números de feridos superiores aos dados oficiais, levantando a possibilidade de aumento no total de vítimas.

Chuvas fortes podem ter contribuído para tragédia

Após dezenas de chamadas de emergência, as autoridades regionais de proteção civil acionaram o plano Ferrocat. Equipes de resgate enviaram 11 ambulâncias e uma unidade do Corpo de Bombeiros ao local do acidente. Avaliações preliminares indicaram que as fortes chuvas registradas nos últimos dias podem ter contribuído para o colapso do muro de contenção.

As autoridades informaram que um centro de comando seria instalado em um campo de futebol no município de Sant Sadurní d'Anoia. O tráfego ferroviário no trecho afetado foi suspenso, e a operadora ferroviária nacional, Renfe, anunciou a organização de transporte rodoviário alternativo para os passageiros.