Novos ataques dos EUA contra o Irã provocam fortes explosões em Teerã

247 - Fortes explosões foram ouvidas na parte leste de Teerã, capital do Irã, acompanhadas por uma espessa coluna de fumaça que pôde ser vista à distância. Até o momento, o governo iraniano não detalhou qual estrutura teria sido atingida, ampliando o clima de incerteza na cidade.

As informações foram divulgadas pelo repórter Tohid Asadi, da Al Jazeera. Segundo ele, o episódio ocorre em meio a uma sequência de ataques que têm causado impactos significativos na estrutura militar do país, especialmente no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

De acordo com o relato, a IRGC sofreu golpes considerados expressivos, sobretudo após a morte do líder supremo. O repórter destacou que diferentes quartéis-generais e centros ligados ao IRGC, tanto em Teerã quanto em outras cidades, também foram alvo de ofensivas desde as primeiras horas de sábado. As ações, segundo ele, têm provocado uma sucessão de comunicados oficiais por parte da Guarda Revolucionária, que também tem contra-atacado. .

Na noite anterior, o IRGC atingiu uma base militar no Kuwait e um agrupamento de forças militares dos Estados Unidos em Dubai.