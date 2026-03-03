Embaixada dos EUA em Israel diz que não pode garantir segurança de seus cidadãos em fuga

247 - A Embaixada dos Estados Unidos em Israel informou que não está em condições de auxiliar seus cidadãos a deixarem Israel neste momento. O comunicado foi divulgado por meio de um alerta de segurança publicado no site oficial da representação diplomática, em meio ao aumento das tensões na região, informa a Al Jazeera. .

De acordo com o aviso, a embaixada declarou que “não está em posição” de prestar apoio direto para a evacuação de norte-americanos que desejem deixar o país. As informações foram tornadas públicas pela própria Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém em comunicado online.

No texto, a missão diplomática orienta os cidadãos interessados em sair de Israel a utilizarem ônibus organizados pelo Ministério do Turismo israelense com destino à travessia de Taba, na fronteira com o Egito. A representação norte-americana ressalta, no entanto, que essa alternativa não conta com garantias por parte do governo dos Estados Unidos.

“Se você optar por utilizar essa opção para partir, o governo dos EUA não pode garantir sua segurança. A informação é fornecida como cortesia àqueles que desejam deixar Israel”, afirma o comunicado, conforme publicado no alerta oficial.

A embaixada também esclarece que os cidadãos dos Estados Unidos que pretendam embarcar nos ônibus até a fronteira egípcia precisam se registrar previamente junto ao Ministério do Turismo de Israel, por meio de um formulário específico de evacuação disponibilizado pelas autoridades locais.

O aviso reforça que a iniciativa de deslocamento pela fronteira terrestre depende de inscrição prévia e que a participação ocorre sob responsabilidade dos próprios interessados, sem apoio operacional direto da representação diplomática norte-americana.