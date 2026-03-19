Ofensiva ucraniana contra gasodutos russos no Mar Negro é repelida

247 - A Rússia informou que uma ofensiva ucraniana envolvendo cerca de 30 drones, realizada entre terça-feira (17) e quinta-feira (19), teve como alvo os gasodutos TurkStream e Blue Stream, que transportam gás russo para a Europa. De acordo com comunicado da Gazprom, 22 drones atingiram a estação de compressão de Russkaya, três foram direcionados à estação de Kazachya e um à estação de Beregovaya. As informações são da RT Brasil.

"Graças à ação conjunta das forças do Ministério da Defesa da Rússia e das forças-tarefa móveis, os ataques foram repelidos e a destruição das instalações da Gazprom foi evitada", afirmou a empresa energética russa. Esta não é a primeira tentativa de ataque a essas infraestruturas. Em 11 de março, a companhia já havia denunciado ações contra três estações de compressão de gás que abastecem os mesmos gasodutos, essenciais para a exportação do combustível russo à Europa.

TurkStream e Blue Stream

O TurkStream, concluído em 2020, liga a Rússia à Turquia pelo Mar Negro e abastece diversos países do sudeste europeu, incluindo Bulgária, Sérvia e Hungria. O gasoduto se tornou uma rota alternativa ao trânsito de gás pela Ucrânia, reforçando a influência energética de Moscou na região.

Por sua vez, o Blue Stream é outro gasoduto submarino entre Rússia e Turquia, reconhecido por estar entre os mais profundos do mundo. Em 2021, transportou quase 16 bilhões de metros cúbicos de gás natural, próximo de sua capacidade máxima, garantindo fornecimento estratégico para a Turquia.