Oficiais do Alto Comando do Exército culpam GDF e governo Lula por terrorismo em Brasília, diz jornalista

Apoie o 247

ICL

247 - Oficiais do Alto Comando do Exército apontam o dedo para o governo do Distrito Federal, a Polícia Militar do DF e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República como culpados pelos atos terroristas de bolsonaristas em Brasília no último domingo (8), informa Malu Gaspar, n'O Globo.

Os militares, segundo Gaspar, avaliam reservadamente que o GDF e o Governo Federal foram omissos e negligentes, mas poupam de críticas as Forças Armadas.

No entanto, vídeos que circulam nas redes sociais mostram oficiais do Exército hesitando em deter os terroristas bolsonaristas e até mesmo tentando impedir a prisão dos delinquentes. Além disso, nenhum comandante das FFAA condenou as invasões às sedes dos três poderes.

Segundo um general ouvido pela coluna de Gaspar, o governo Lula poderia, por exemplo, ter ordenado o desmonte dos acampamentos golpistas na frente dos quartéis antes dos atos terroristas.

“Era uma medida que poderia ter sido tomada imediatamente após a assunção do novo governo”, afirmou um general reservadamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.