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      ONU alerta para graves riscos que correm crianças palestinas

      Comitê da ONU afirma que restrições a entidades humanitárias ampliam ameaças em Gaza e na Cisjordânia ocupada

      Crianças caminham enquanto palestinos esperam para receber comida preparada por uma cozinha comunitária, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza - 06/04/2025 (Foto: REUTERS/Hatem Khaled)
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      247 - Crianças palestinas em Gaza e na Cisjordânia ocupada estão cada vez mais expostas a riscos, segundo alerta do Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança, em meio à redução ou paralisação das atividades de organizações de direitos humanos nos territórios palestinos, as informações são da Al Jazeera.

      De acordo com a Al Jazeera, o comitê condenou as ações de Israel para restringir o trabalho dessas organizações, citando medidas como incursões militares, proibições de viagem, sanções e ameaças de prisão contra integrantes de entidades que atuam na proteção de direitos.

      A avaliação da ONU é que o enfraquecimento dessas organizações aprofunda a vulnerabilidade de crianças palestinas em áreas já marcadas por graves violações de direitos humanos. A redução das operações limita a capacidade de monitoramento, denúncia e assistência em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

      “Sem elas, as crianças palestinas estarão ainda menos protegidas, e as violações de seus direitos correm o risco de continuar com impunidade”, afirmou o Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança.

      O alerta reforça a preocupação internacional com a proteção da infância palestina diante das restrições impostas ao trabalho de entidades humanitárias e de direitos humanos, consideradas fundamentais para documentar abusos e defender crianças em situação de vulnerabilidade.

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