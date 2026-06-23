ONU alerta para graves riscos que correm crianças palestinas

247 - Crianças palestinas em Gaza e na Cisjordânia ocupada estão cada vez mais expostas a riscos, segundo alerta do Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança, em meio à redução ou paralisação das atividades de organizações de direitos humanos nos territórios palestinos, as informações são da Al Jazeera.

De acordo com a Al Jazeera, o comitê condenou as ações de Israel para restringir o trabalho dessas organizações, citando medidas como incursões militares, proibições de viagem, sanções e ameaças de prisão contra integrantes de entidades que atuam na proteção de direitos.

A avaliação da ONU é que o enfraquecimento dessas organizações aprofunda a vulnerabilidade de crianças palestinas em áreas já marcadas por graves violações de direitos humanos. A redução das operações limita a capacidade de monitoramento, denúncia e assistência em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

“Sem elas, as crianças palestinas estarão ainda menos protegidas, e as violações de seus direitos correm o risco de continuar com impunidade”, afirmou o Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança.

O alerta reforça a preocupação internacional com a proteção da infância palestina diante das restrições impostas ao trabalho de entidades humanitárias e de direitos humanos, consideradas fundamentais para documentar abusos e defender crianças em situação de vulnerabilidade.