ONU pede novo cessar-fogo entre Camboja e Tailândia

247 - As Nações Unidas estão preocupadas com a nova escalada entre Camboja e Tailândia e pedem que ambos concordem com um cessar-fogo, afirmou nesta segunda-feira (15) o vice-porta-voz da ONU Farhan Haq, segundo informou a agência Sputnik.

"Estamos preocupados com esses acontecimentos e com a retomada dos combates. Queremos que eles retornem à cessação das hostilidades e restaurem as boas relações de vizinhança entre os dois países", disse Haq durante uma coletiva de imprensa.

Questionado se a ONU pretende dialogar com os líderes cambojano e tailandês ou enviar um enviado especial à região, Haq destacou que, até o momento, não há planos nesse sentido.

"Deixamos claras nossas posições aos respectivos governos e continuaremos a fazê-lo", afirmou o porta-voz.

A disputa de fronteira que dura décadas entre Tailândia e Camboja evoluiu para um conflito armado em 24 de julho, quando os dois países trocaram fogo de artilharia e realizaram ataques aéreos. Ambos relataram mortos e feridos, inclusive civis. Em 4 de agosto, os países anunciaram um cessar-fogo imediato, seguido, dias depois, pela formalização de um acordo para sua implementação.

No entanto, as hostilidades ao longo da fronteira voltaram a se intensificar no início de dezembro, com cada lado acusando o outro de violar o cessar-fogo.

Os ataques se intensificaram no fim de semana. Nesta terça-feira, a imprensa cambojana relatou combates intensos e contínuos na região fronteiriça.