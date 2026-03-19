Países árabes e aliados pressionam Irã após reunião em Riad

247 - Uma declaração conjunta foi divulgada após reunião realizada nesta quarta-feira (18), em Riad, na Arábia Saudita, com 12 países que pressionam o Irã a interromper ações militares consideradas ameaças à estabilidade regional. O encontro contou com a participação de ministros das Relações Exteriores de nações do Oriente Médio e de outras regiões estratégicas.

De acordo com informações divulgadas após o encontro, os chanceleres de Catar, Azerbaijão, Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Líbano, Paquistão, Arábia Saudita, Síria, Turquia e Emirados Árabes Unidos pediram que o Irã “interrompa imediatamente seus ataques”.

Alerta sobre rotas marítimas estratégicas

No comunicado, os países também solicitaram que Teerã evite qualquer ação que possa comprometer o fluxo de comércio global. Em especial, os ministros pediram que o Irã “se abstenha de quaisquer medidas ou ameaças destinadas a fechar ou obstruir a navegação internacional no Estreito de Ormuz”.

A região é considerada um dos principais pontos de passagem de petróleo do mundo, sendo estratégica para o comércio internacional. O grupo também mencionou preocupações com a segurança marítima no estreito de Bab al-Mandeb, outra rota crucial que conecta o Mar Vermelho às principais rotas globais.

Segundo os chanceleres, qualquer ameaça nessas áreas pode ter impacto direto na estabilidade econômica global e na segurança energética.

Críticas a ações de Israel no Líbano

Além das cobranças ao Irã, a declaração conjunta também incluiu críticas às ações militares de Israel no Líbano. Os ministros condenaram os ataques israelenses e reafirmaram apoio ao país vizinho.

No texto, os representantes destacaram o compromisso com a “segurança, estabilidade e integridade territorial” do Líbano, reforçando a necessidade de respeito à soberania nacional diante do aumento das tensões na região.

A reunião em Riad ocorre em meio a um cenário de escalada geopolítica no Oriente Médio, com múltiplos pontos de conflito envolvendo atores regionais e internacionais.