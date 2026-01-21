Paraguai anuncia adesão como membro fundador de conselho de paz proposto por Trump

247 - O governo do Paraguai confirmou que fará parte, desde sua criação, do Conselho de Paz para Gaza, iniciativa anunciada prlo governo dos EUA para tratar do futuro político do território palestino. A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Rubén Ramírez Lezcano, ao comentar a posição paraguaia diante do novo arranjo diplomático internacional.

A declaração do chanceler paraguaio foi divulgada em reportagem da Sputnik Brasil, que detalhou a os termos da participação do Paraguai no mecanismo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,

Segundo Ramírez Lezcano, o Paraguai terá status pleno entre os membros fundadores do conselho, mas não assumirá compromissos financeiros com a iniciativa. Em pronunciamento publicado pelo Ministério das Relações Exteriores do Paraguai na rede social X, o chanceler afirmou: "O Paraguai será um membro fundador de pleno direito [...]. Mas não fará nenhuma contribuição".

O ministro acrescentou que a atuação do país estará voltada à promoção do diálogo como instrumento para a resolução de conflitos internacionais. De acordo com ele, a diplomacia paraguaia buscará contribuir politicamente para a construção de uma paz duradoura em regiões afetadas por guerras e instabilidade, como é o caso da Faixa de Gaza.

O Conselho de Paz para Gaza foi anunciado na semana passada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A proposta inclui a participação de figuras da política e da diplomacia internacional, como o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio; o enviado especial Steve Witkoff; Jared Kushner, genro do presidente norte-americano; o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair; o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e o vice-conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert Gabriel.