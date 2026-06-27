Polícia Federal atua em prisão de brasileiro procurado pela Interpol na Itália

247 - A Polícia Federal atuou em uma cooperação policial internacional que resultou na prisão de um brasileiro procurado pela Interpol neste sábado (27), na cidade de Pavia, na Itália. O investigado era alvo de Difusão Vermelha expedida com base em mandado de prisão preventiva da 7ª Vara Federal de Florianópolis, em Santa Catarina, informou a Polícia Federal.

Segundo a PF, a ação contou com apoio da Adidância da Polícia Federal em Roma e foi executada pelas autoridades italianas após alerta da Interpol. O caso envolve apurações sobre crimes de discriminação racial e participação em organização criminosa.

O brasileiro é investigado por suspeitas relacionadas ao artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, que trata de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e ao artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que trata de organização criminosa.

De acordo com as investigações, a organização criminosa sob apuração seria inspirada na ideologia neonazista. A prisão ocorreu no âmbito da cooperação entre autoridades brasileiras e italianas, com atuação da representação da PF na capital italiana.

Após a detenção, as autoridades competentes deram andamento às medidas relacionadas ao processo de extradição do brasileiro, que segue em tramitação.