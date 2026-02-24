Política tarifária de Trump beneficia Embraer, companhias aéreas e setor aeroespacial

247 - Uma alteração na política de tarifas comerciais dos Estados Unidos pode trazer benefícios à fabricante brasileira Embraer, às companhias aéreas norte-americanas e ao setor aeroespacial global, segundo reportagem da agência de notícias Reuters. A mudança anunciada nesta terça-feira (24) pela administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revisa o regime de tarifas sobre importações e prevê isenções para aeronaves e equipamentos do setor.

Aeronaves comerciais, motores e partes aeroespaciais foram excluídas de uma tarifa temporária de 10% prevista na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, em um anexo ao decreto presidencial que autorizou a cobrança. A medida, que substitui tarifas anteriores derrubadas pela Suprema Corte dos EUA, amplia isenções que já haviam sido aplicadas a exportadores da indústria aeroespacial em outros acordos internacionais.

A isenção das tarifas para equipamentos aeroespaciais é vista como um estímulo para a Embraer, que enfrenta incertezas no maior mercado mundial de aviação. Analistas e advogados do setor destacaram que, embora a revisão beneficie diretamente a fabricante, ainda existem desafios relacionados a custos de materiais e outras tarifas que podem influenciar os preços finais das aeronaves.

Especialistas ressaltam que a nova política tarifária pode criar oportunidades para que aeronaves anteriormente sujeitas a taxas sejam importadas com menos custos, favorecendo tanto a Embraer quanto clientes americanos e empresas do segmento. A Alaska Airlines, por exemplo, teria programado a entrega de jatos E175, produzidos pela Embraer, para este verão, em meio à adaptação ao novo cenário tarifário.

Apesar dos aspectos positivos, observadores também alertam para a persistência de incertezas sobre o futuro da política comercial. Novas investigações sobre práticas comerciais e tarifas adicionais sobre outros insumos da indústria aeroespacial podem afetar a competitividade dos produtos importados e os custos das companhias.

A revisão das tarifas ocorre em um contexto em que o Brasil e os Estados Unidos têm negociado questões comerciais complexas nos últimos anos, inclusive em relação a tarifas elevadas impostas anteriormente pelo governo americano sobre produtos brasileiros, o que gerou impacto em diferentes setores da economia.