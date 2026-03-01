TV 247 logo
      Preço do ouro sobe 2% em meio à escalada no Oriente Médio

      Enquanto isso, a prata avançava 3%, superando US$ 96 por onça pela primeira vez desde o final de janeiro

      Barra de ouro de um quilo - 09/10/2025 (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

      247 - O ouro, ativo de refúgio seguro amplamente utilizado, opera em alta de 2% na esteira dos ataques dos EUA e de Israel ao Irã, de acordo com dados de negociação.

      Às 23h02 GMT de domingo (1), o preço dos contratos futuros de ouro para abril na Bolsa Comex de Nova York subia 1,8%, a US$ 5.334 por onça.

      A prata avançava 3%, superando US$ 96 por onça pela primeira vez desde o final de janeiro, segundo dados de negociação.

      Os EUA e Israel iniciaram ataques contra alvos no Irã no sábado (28), incluindo Teerã, com relatos de danos e vítimas civis. O Irã realiza ataques retaliatórios contra o território israelense, bem como contra instalações militares americanas no Oriente Médio. Os ataques ao Irã foram realizados a despeito das negociações sobre o programa nuclear iraniano entre Washington e Teerã, cuja rodada mais recente ocorreu em 26 de fevereiro em Genebra.

