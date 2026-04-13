Presidente do Irã condena ataques de Trump ao Papa Leão XIV
Masoud Pezeshkian também criticou montagem divulgada por Trump que retrata o mandatário estadunidense como Jesus Cristo
247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou nesta segunda-feira (13) os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigidos ao papa Leão XIV. O mandatário iraniano classificou as falas como ofensivas e também acusou o líder estadunidense de profanação após a divulgação de uma imagem manipulada por inteligência artificial que retrata Trump como Jesus Cristo. As informações são do G1.
Na mensagem, Pezeshkian afirmou que o conteúdo divulgado por Trump desrespeita figuras religiosas. "Condeno veementemente o insulto", declarou. Ele também mencionou que a representação de Jesus Cristo na montagem não seria aceitável.
Ataques de Trump e reação do Vaticano
As críticas de Trump ao pontífice foram publicadas no domingo (12), em sua rede social. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o papa seria "fraco" e criticou sua atuação em temas internacionais, incluindo posicionamentos relacionados ao Irã.
Em resposta, o papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13) que não teme o governo estadunidense. Durante conversa com jornalistas, o pontífice declarou: "Não tenho medo do governo Trump". Ele também indicou que suas posições estão fundamentadas em princípios religiosos e não direcionadas a indivíduos específicos.
Apelos por cessar-fogo
O papa afirmou que sua mensagem busca promover a paz e rejeitou interpretações que associem suas falas a ataques políticos. Em declaração à imprensa, disse que continuará defendendo a reconciliação e a construção de pontes entre países.
Ainda no domingo (12), antes das críticas de Trump, o pontífice havia feito um apelo por cessar-fogo no Líbano. Ele também mencionou conflitos em outras regiões, como Sudão e Ucrânia, e pediu esforços para proteção de civis.