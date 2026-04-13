Presidente do Irã condena ataques de Trump ao Papa Leão XIV

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou nesta segunda-feira (13) os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigidos ao papa Leão XIV. O mandatário iraniano classificou as falas como ofensivas e também acusou o líder estadunidense de profanação após a divulgação de uma imagem manipulada por inteligência artificial que retrata Trump como Jesus Cristo. As informações são do G1.

Na mensagem, Pezeshkian afirmou que o conteúdo divulgado por Trump desrespeita figuras religiosas. "Condeno veementemente o insulto", declarou. Ele também mencionou que a representação de Jesus Cristo na montagem não seria aceitável.

His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026





Ataques de Trump e reação do Vaticano

As críticas de Trump ao pontífice foram publicadas no domingo (12), em sua rede social. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o papa seria "fraco" e criticou sua atuação em temas internacionais, incluindo posicionamentos relacionados ao Irã.

Em resposta, o papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13) que não teme o governo estadunidense. Durante conversa com jornalistas, o pontífice declarou: "Não tenho medo do governo Trump". Ele também indicou que suas posições estão fundamentadas em princípios religiosos e não direcionadas a indivíduos específicos.

Apelos por cessar-fogo

O papa afirmou que sua mensagem busca promover a paz e rejeitou interpretações que associem suas falas a ataques políticos. Em declaração à imprensa, disse que continuará defendendo a reconciliação e a construção de pontes entre países.

Ainda no domingo (12), antes das críticas de Trump, o pontífice havia feito um apelo por cessar-fogo no Líbano. Ele também mencionou conflitos em outras regiões, como Sudão e Ucrânia, e pediu esforços para proteção de civis.

Trump publica imagem em que aparece como Jesus Cristo (Photo: Reprodução / Truth Social) Reprodução / Truth Social



