Presidente do Irã propõe aliança militar entre nações muçulmanas no Oriente Médio

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, defendeu na terça-feira (24) a criação de uma aliança militar formada por países muçulmanos no Oriente Médio. Segundo o Metrópoles, a proposta foi apresentada durante visita oficial ao Paquistão, em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

De acordo com a agência iraniana Tasnim News Agency, Pezeshkian afirmou que os países islâmicos precisam ampliar sua integração econômica, cultural e militar para fortalecer sua soberania e enfrentar desafios comuns. Entre os possíveis integrantes do bloco estariam Arábia Saudita, Catar, Egito, Turquia, Irã e Paquistão.

Proposta busca ampliar autonomia regional

De acordo com o presidente iraniano, o Paquistão poderia assumir papel de liderança na futura estrutura por ser a única potência nuclear do mundo islâmico. "O desenvolvimento econômico, o fortalecimento dos laços culturais e a proteção da soberania dos países muçulmanos exigem uma cooperação mais profunda entre as nações da região", declarou Pezeshkian. Para ele, um mecanismo regional de defesa permitiria reduzir a dependência de potências externas e fortalecer sistemas próprios de segurança.

Durante a entrevista, o líder iraniano também afirmou que a estabilidade do Oriente Médio depende da capacidade dos países da região de construírem soluções para seus próprios conflitos e desafios. Segundo ele, Teerã pretende ampliar a colaboração com governos islâmicos para aprofundar o diálogo político e desenvolver respostas conjuntas a ameaças externas.

Pezeshkian elogiou ainda a atuação diplomática do Paquistão nas negociações entre Irã e Estados Unidos nos últimos meses. Segundo o presidente iraniano, Islamabad contribuiu para a abertura de canais de diálogo que culminaram na assinatura de um memorando inicial de entendimento entre os dois países.

"Os esforços incansáveis do Paquistão para promover a paz na região estão enraizados em sua rica cultura", afirmou. Durante a visita, o presidente iraniano se reuniu com o presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, além do primeiro-ministro Shehbaz Sharif e do comandante do Exército, Asim Munir.

De acordo com Pezeshkian, os encontros resultaram em novos compromissos de cooperação bilateral nas áreas de comércio, segurança, energia e desenvolvimento regional. Embora a proposta da aliança militar ainda não possua estrutura formal nem calendário de implementação, ela sinaliza a intenção iraniana de ampliar a integração entre países muçulmanos e fortalecer sua presença diplomática no Oriente Médio.