Presidente do Parlamento do Líbano questiona acordo com Israel

247 - O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, criticou o acordo firmado na semana passada entre Líbano e Israel e afirmou que o entendimento não deverá ser implementado. Segundo a CNN Brasil, o dirigente também avaliou que o pacto pode estimular tentativas de dividir a população do país.

Aliado do Hezbollah, Berri declarou que as negociações entre Estados Unidos e Irã representam a única alternativa viável para garantir a retirada das forças israelenses do território libanês.

Acordo foi mediado pelos Estados Unidos

O acordo foi mediado pelos Estados Unidos e assinado na semana passada, em Washington, após dias de negociações entre as partes.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o documento estabelece que Israel poderá manter a ocupação do sul do Líbano caso o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, não entregue suas armas.

Conflitos continuam após assinatura

Apesar da assinatura do acordo, as agressões israelenses continuaram no fim de semana. As forças de Israel informaram ter atacado supostos centros de comando do Hezbollah e desmantelado um lançador que seria utilizado pelo grupo.

O Hezbollah, por sua vez, afirmou que edifícios residenciais foram atingidos durante a ofensiva israelense e classificou a ação como uma violação do cessar-fogo.