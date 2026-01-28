Presidente do Parlamento Europeu defende classificar guarda oficial do Irã como terrorista

247 - A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu nesta quarta-feira (28) a inclusão do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) na lista de grupos terroristas da União Europeia, antes de uma votação nesta semana que definirá a nova lista.

Países como Itália, Espanha e França já manifestaram seu apoio à inclusão do IRGC na lista de grupos terroristas da UE, informou mais cedo nesta quarta-feira o canal Euro News. Os países acusam o IRGC de massacrar manifestantes durante os distúrbios recentes no Irã.

"Esta semana, a Europa tem uma oportunidade histórica, e um dever, de finalmente designar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do regime iraniano como uma organização terrorista. Isso é mais do que simbólico. Isso importa. A Europa tem a responsabilidade de agir. Os milhões de iranianos que vivem sob opressão esperam de nós clareza moral e liderança. Os milhares de pessoas assassinadas nas ruas merecem um mínimo de justiça. O povo do Irã merece ser livre. Seus opressores não devem encontrar refúgio seguro", escreveu Metsola na rede X.

Protestos eclodiram no Irã no fim de dezembro de 2025, em meio a preocupações com o aumento da inflação provocado pelo enfraquecimento da moeda local, o rial iraniano. Em várias cidades, as manifestações se transformaram em confrontos com a polícia, enquanto manifestantes entoavam slogans críticos ao governo. Houve relatos de vítimas entre forças de segurança e manifestantes. As autoridades iranianas afirmaram na semana passada que a situação havia sido controlada.

Tensões

O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou a embaixadora da Itália em Teerã em razão de declarações do ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, sobre a possibilidade de a UE classificar o IRGC como uma organização terrorista, informaram nesta terça-feira meios de comunicação iranianos.

A embaixadora da Itália no Irã, Paola Amadei, foi recebida pelo chefe do Departamento de Europa Ocidental do ministério iraniano, Alireza Yousefi, que apresentou um protesto formal e ressaltou que o IRGC é parte integrante das Forças Armadas do Irã, segundo a agência de notícias SNN.

Em 22 de janeiro, Tajani declarou que a Itália apoia a imposição de novas e mais duras sanções contra o Irã, em meio aos protestos no país, assim como a designação do IRGC como uma organização terrorista.