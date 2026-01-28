Irã flexibiliza regras de importação agrícola

247 - O Irã facilitou as restrições sobre as importações agrícolas como parte de reformas mais amplas voltadas a melhorar a eficiência dos subsídios e assegurar o fornecimento contínuo de produtos alimentares essenciais. A informação foi divulgada pela agência Mehr e pela TV BRICS.



Nesse cenário, o Ministério da Agricultura do Irã anunciou a eliminação da exigência anterior que obrigava os comerciantes a registrar previamente os pedidos antes de efetuar importações. Com a nova regra, os importadores passam a poder adquirir os produtos agrícolas e declará-los diretamente na alfândega, ficando o registro do pedido a cargo do ministério em um momento posterior. A medida vale tanto para ração animal quanto para itens essenciais, como arroz, carne e óleo de cozinha, e autoriza qualquer comerciante com cartão comercial válido a realizar importações dentro das novas diretrizes.

As autoridades também informaram que as reservas estratégicas de produtos essenciais estão asseguradas para atender à demanda durante as festividades de Nowruz. Planos coordenados de produção e importação foram adotados para garantir a continuidade do abastecimento, sem riscos de interrupção. Paralelamente, as normas comerciais passaram a permitir que exportadores cumpram suas obrigações cambiais por meio de operações de escambo, possibilitando que empresas dos setores agrícola, industrial e mineral importem produtos essenciais em troca de suas exportações, o que passa a ser contabilizado como quitação dessas obrigações.

Segundo o governo, novos ajustes nas políticas comerciais ainda podem ser implementados como parte dos esforços para alinhar as regras de importação ao novo sistema cambial. A iniciativa reflete uma estratégia mais ampla voltada à segurança alimentar e ao apoio simultâneo aos comerciantes e aos produtores nacionais.