247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou que a nação iraniana será capaz de frustrar as conspirações de seus inimigos por meio da união e da coesão social. A afirmação foi feita durante uma reunião com integrantes de seu gabinete, na qual o chefe de Estado abordou o atual contexto político, econômico e de segurança enfrentado pelo país.

As declarações de Pezeshkian foram divulgadas pela emissora internacional HispanTV, que destacou o agradecimento do presidente à participação popular na “Manifestação de Solidariedade Nacional”, realizada em todo o território iraniano.

Durante o encontro com seus ministros, o presidente iraniano elogiou a mobilização da população e condenou os recentes atos violentos e terroristas praticados por elementos ligados aos Estados Unidos e ao regime israelense. Segundo ele, essas ações fazem parte de uma estratégia mais ampla para desestabilizar o Irã em um momento de dificuldades econômicas.

Pezeshkian também fez um apelo direto às autoridades governamentais para que intensifiquem os esforços no enfrentamento dos problemas econômicos que afetam a população. “Na situação atual, os inimigos do país fizeram tudo o que estava ao seu alcance, no âmbito da guerra híbrida, para pressionar a população. É necessário que todos os funcionários e organizações responsáveis trabalhem diligentemente para resolver os problemas econômicos do país e alcançar a satisfação do povo”, afirmou o presidente, em declaração literal reproduzida pela emissora.

De acordo com o chefe do Executivo iraniano, a superação das dificuldades internas é um fator decisivo para neutralizar as ações externas hostis. Ele sustentou que, uma vez alcançada a aprovação e a confiança da população, as iniciativas dos inimigos contra o país não terão êxito.