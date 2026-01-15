Tensão entre Irã e EUA persiste em meio a ameaças e alertas regionais

247 - As tensões entre Irã e Estados Unidos seguem elevadas no Oriente Médio, mesmo após a reabertura do espaço aéreo iraniano ao tráfego internacional. O gesto de Teerã ocorre em meio a alertas de segurança, movimentações militares e declarações duras de autoridades dos dois países, alimentando temores de uma

Segundo a Al Jazeera, o espaço aéreo do Irã voltou a operar após um fechamento temporário para a maioria dos voos, com dados de rastreamento indicando aeronaves em rota para Teerã, enquanto o ambiente político e militar permanece marcado por ameaças e advertências mútuas.

O cenário se agravou após os Estados Unidos iniciarem a retirada de parte de seu pessoal da base aérea de Al Udeid, localizada nos arredores de Doha, no Catar. O governo catariano confirmou a medida, afirmando que a decisão foi tomada em resposta às “atuais tensões regionais”. A base é uma das mais estratégicas dos EUA no Oriente Médio e abriga milhares de militares.

Declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também contribuíram para o aumento da tensão. Trump afirmou repetidamente que entende que as mortes de manifestantes no Irã teriam cessado e que execuções de detidos não ocorreriam. No entanto, ameaças anteriores feitas pelo presidente dos Estados Unidos de atacar o país levaram Teerã a advertir sobre possíveis retaliações.

Em resposta, o ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasirzadeh, afirmou que o país está preparado para se defender. Segundo ele, o Irã reagiria “com força total” caso fosse alvo de um ataque. A declaração reforça a postura de alerta das autoridades iranianas diante da movimentação militar norte-americana e do tom adotado por Washington.

Internamente, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reconheceu o descontentamento popular e afirmou que as demandas da população precisam ser ouvidas, especialmente diante das graves condições econômicas enfrentadas pelo país. A fala ocorre em um contexto de protestos e crescente cobrança por respostas do governo.

Com o espaço aéreo reaberto, mas a tensão ainda latente, a região permanece sob forte vigilância internacional. A combinação de alertas militares, denúncias de violações de direitos humanos e ameaças de novas sanções mantém o clima de incerteza, enquanto Irã e Estados Unidos seguem trocando sinais de força e advertências públicas.